評兩岸關係 馬英九：台灣目前需要避戰謀和觀念

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（中央社記者王承中台北7日電）前總統馬英九今天表示，在民進黨執政之下的台灣，兩岸關係急遽惡化，但戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，愛護人民就應該追求和平、避免戰爭，這是台灣目前最需要的觀念。

今天是盧溝橋事變85週年，馬英九今天在出席退將、前退輔會主委許歷農「從戰爭到和平」新書發表會中致詞指出，許歷農的新書提醒兩岸執政當局，務必時時警惕，戰爭不能解決爭端，侵略只會導致敗亡。

馬英九表示，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，愛護人民就應該追求和平、避免戰爭，這是台灣目前最需要的觀念。尤其在民進黨執政之下的台灣，兩岸關係急遽惡化。

馬英九指出，他2015年與中國國家主席習近平在新加坡會面後，共同宣示要在台灣海峽建造和平大橋，當時英國經濟學人週刊社論表示，這是1980以來，中國大陸在主權問題上對台灣最大的讓步。

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馬英九表示，當時沒人認為兩岸會走向戰爭，不過6年後， 同樣的英國經濟學人週刊，文章標題卻變成「台灣是世界上最危險的地方」，認為兩岸的戰爭難以避免，僅僅6年為什麼變化如此之大，外媒有此提醒，台灣更應該警惕。

馬英九指出，他很贊同許歷農的提醒，兩岸間不僅應避戰，更應該謀和，看看俄烏戰爭造成烏克蘭生靈塗炭，流亡難民數百萬，只因為雙方領導人沒有採取正確的互動方式，窮盡外交手段，更沒有以民為念，止戈避戰，才會有此結果，這個教訓，在台灣一定要記取，避免戰爭，謀求和平。（編輯：蘇志宗）1110707