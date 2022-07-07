傳13日徵召高虹安、邱臣遠參選 民眾黨：未定案

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（中央社記者郭建伸台北7日電）媒體報導，台灣民眾黨中央委員會將通過提名立委高虹安、邱臣遠參選新竹市長、基隆市長。民眾黨發言人楊寶楨表示，徵召須經過法定程序，包括需經由選決會提出人選，待中央委員會通過，相關人選目前未定案。

聯合報今天報導，民眾黨上週黨政會議時，主席柯文哲點名不分區立委作用不夠，應要能夠開疆闢土爭取資源，喊出不分區立委退場機制，並敲定由高虹安、邱臣遠參選新竹市長、基隆市長，預計13日中央委員會通過。

邱臣遠今天受訪時表示，很多會議都討論過九合一縣市長人選，但仍要提到選舉決策委員會討論，並經中央委員會通過。

媒體詢問參選基隆市長意願。邱臣遠表示，他的態度一致，只要黨有需要並得到市民認同，他尊重民眾黨的機制且會全力以赴

媒體追問，柯文哲是否真的曾提過不分區立委退場機制，甚至不滿高虹安、邱臣遠遲遲未表態。邱臣遠表示，他沒有得到這樣資訊。

楊寶楨表示，徵召須經過法定程序，包括需經由選決會提出人選，待中央委員會通過，才完成提名；相關人選都有持續討論評估，目前並未定案。（編輯：郭無患）1110707