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網傳毀龍計畫 林佳龍委託律師赴刑事局舉報

2022/7/7 14:21（7/8 09:19 更新）
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網路流傳一份自稱是5月25日的「民進黨執行會議紀錄摘要」，出現打壓前交通部長林佳龍等內容。林佳龍委任律師詹晉鑒（中）7日赴刑事局舉報提告加重誹謗罪及違反社維法。中央社記者劉建邦攝 111年7月7日
網路流傳一份自稱是5月25日的「民進黨執行會議紀錄摘要」，出現打壓前交通部長林佳龍等內容。林佳龍委任律師詹晉鑒（中）7日赴刑事局舉報提告加重誹謗罪及違反社維法。中央社記者劉建邦攝 111年7月7日
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（中央社記者劉建邦台北7日電）網路流傳一份自稱是「民進黨執行會議紀錄摘要」出現打壓前交通部長林佳龍等內容。林佳龍委任律師詹晉鑒今天赴刑事局舉報提告加重誹謗罪及違反社維法。刑事局指出，依法受理。

網路流傳一份自稱是5月25日的「民進黨執行會議紀錄摘要」，內容為如何集結黨內力量，讓衛生福利部長陳時中參選台北市長，並打壓林佳龍。林佳龍辦公室昨天說，為釐清事情真相，已著手準備資料至警察局報案；民進黨秘書長林錫耀接受媒體訪問指出，他發現有人在流傳這一份資料，但這很明顯是假造的，5月25日居然可以預測陳時中6月確診，很荒唐。

林佳龍委任律師詹晉鑒今天下午赴刑事局舉報提告，他接受聯訪說，針對有一份經林錫耀公開表示是假的會議紀議錄影射林佳龍網路帳號，對方偽造林佳龍的Email帳號，且內容先提供給媒體，但媒體不報導，就透過匿名帳號在網路散布。

他說，這種假訊息不應在社會流傳，且假訊息傳播是對台灣民主選舉造成傷害，林佳龍提告不是為個人，而是不希望類似假訊息成為民主絆腳石，盼能匡正選舉風氣。

詹晉鑒表示，將提起刑事告訴包含加重誹謗罪及違反社會秩序維護法，並針對匿名傳播假訊息爆料者提告。

刑事局指出，將由值日隊偵查第九大隊依法受理報案。（編輯：李亨山）1110707

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