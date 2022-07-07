輔導露營場合法化 內政部有條件放寬土地使用管制

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（中央社記者陳俊華台北7日電）內政部今天說，因應民眾戶外遊憩活動多樣化，並配合交通部輔導露營場政策需要，今天部務會報通過修法，在低度利用並兼顧山林保育前提下，有條件放寬農牧及林業用地可設置露營場。

內政部透過新聞稿表示，這次修正「非都市土地使用管制規則」，主要是配合交通部輔導小型露營場土地合法化，在低度利用前提下，未來1公頃以下的小型露營場，在「農牧用地」可有條件設置10%的營位設施、衛生設施及管理室，但不得超過660平方公尺。

內政部指出，考量山林保育原則，「林業用地」只可設置營位設施及衛生設施；考量戶外活動安全，明訂露營場不得位於土石流潛勢溪流等19種環境敏感地區。

內政部也說，為因應教育部發展無動力飛行運動產業，這次修法也有條件放寬丙種建築、農牧、林業及遊憩用地，可設置無動力飛行運動設施。

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另外，內政部表示，以往協議價購取得公共建設用地，導致剩餘的建築用地畸零狹小，無法單獨建築使用，為保障土地所有權人權益，這次修法增訂，協議價購的土地所有權人，得比照徵收或撥用的情形，有條件將毗鄰土地申請變更編定為建築用地，以促進土地有效使用。

內政部指出，「非都市土地使用管制規則」修正草案，將依法制作業程序，在近期發布施行。（編輯：林興盟）1110707