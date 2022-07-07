陳時中選北市？藍批政治凌駕人民權益 綠駁雙重標準

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（中央社記者王承中、溫貴香台北7日電）外傳衛福部長陳時中將參選台北市長，國民黨文傳會副主委林家興今天表示，疫情未止息，民進黨顯然把政治利益放在人民權益之前，充滿選戰考量。民進黨發言人謝子涵說，國民黨每天開抹黑記者會，何時把防疫放在人民利益之前。

林家興下午透過新聞稿表示，陳時中2021年曾說「會先把疫情指揮官任期做好做滿」，如今Omicron疫情未止息，全台每日仍有3萬例左右確診病例，新增死亡病例仍近百例，高居全球前五，且將來仍有變異株造成新一波疫情的可能，陣前換將乃兵家大忌。

林家興指出，陳時中與執政的民進黨竟置人民的生命安全於不顧，打算貿然更動疫情指揮中心指揮官，顯然再度把政治利益放在人民權益之前，沒有專業考慮，卻充滿選戰考量，心態實在堪憂。

林家興指出，前有新竹市長林智堅不顧新竹市民期盼，執意落跑到桃園選市長；後有陳時中不顧全民防疫士氣，打算落跑到台北選市長，毫無政治人物所應具備的基本誠信。民進黨以如此糟糕的治理成績與態度打選戰，恐怕是難以獲得台灣人民的信賴。

民進黨發言人謝子涵表示，國民黨是不是忘記上午開記者會在搞選舉抹黑，下午卻批評別人選舉考量，國民黨抹黑新竹市長林智堅論文難道不是選舉考量，請國民黨不要雙重標準，自己打臉自己說法。

謝子涵說，疫情期間，國民黨每天開抹黑記者會，從口罩、疫苗、快篩到用藥亂打一通，各種造謠和傳遞錯假訊息、又何時把防疫放在人民利益之前。

謝子涵表示，今天是指揮中心成立第900天，相關防疫人員依然每天進行防疫工作，不眠不休持續守護台灣。國民黨卻只會靠著罵指揮中心刷存在感，心中只有選舉考量，從未真心考慮台灣防疫和人民利益，令人遺憾。（編輯：蘇志宗）1110707