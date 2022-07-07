民團推專書及手冊 盼為村里長生態納新思維

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（中央社記者王揚宇台北7日電）台灣婦女團體全國聯合會等民間團體，今天召開村里長實作手冊聯合記者會，希望讓民眾看見村里長能扮演的民主、社福和民防等角色，也期盼讓變革遲滯的村里長生態動起來，納入新血與新思維。

隨年底地方選舉腳步逼近，包括台灣婦女團體全國聯合會、實現會社和沃草等民間團體，不約而同在今年出版村里長相關專書或手冊，並於今天召開記者會，希望催生更民主與公共的基層政治，為村里長選舉開啟更多新視野、新思維。

台灣婦女團體全國聯合會表示，自2018年以來，便持續辦理女性村里領導人才培力工作坊，這個月更推出多場次的女村里長參選初階班，呼籲更多女性投入擔任村里長。

此外，考量許多學員對於上任村里長後可扮演的角色，需要更多瞭解和進步的想像，因此在上個月出版「里長可以這樣做－村里社區經營手冊」。

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「里長可以這樣做」主編、中山大學公事所教授彭渰雯指出，很多人還不知道村里長可以做什麼，這本書將以實際案例說明已有許多優秀村里長，在社區營造、社會福利與永續發展中有許多創新作法，值得參考學習。

「完全村里長使用手冊」發行人、實現會社召集人王時思說，希望台灣在地的基層民主被改變，期待有新一代的年輕人站出來，讓台灣民主有更多變化。手冊對話的向度是里民，希望讓居民善用里長，跳脫制式里長的想像。（編輯：蘇志宗）1110707