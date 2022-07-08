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交通解嚴遊行9日登場 時力議員參選人提4訴求

2022/7/8 11:03
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（中央社記者王揚宇台北8日電）交通解嚴大遊行9日登場，多位時力北市議員參選人今天呼籲，希望取消忠孝西路禁行機車、研議其他禁行機車路段開放的可行性、擴大試辦不強制兩段式左轉、盤點肇事熱點碰撞型態改善道路設計。

時代力量台北市議員參選人陳志明、徐千淳、林泓泰、劉仕傑及林柏勛，今天召開記者會，提出上述主張，也說他們將參與這次的大遊行。

林泓泰指出，除了忠孝西路外，台北市還有另外4條禁行機車的路段，也有檢討、評估開放的必要。

陳志明說，在機車族和行人的道路設計上，台北市有非常大的改善空間，應全面盤點肇事熱點碰撞型態，若與左轉車道、變換車道相關，或是左轉機車數量多，可改採「偏心左轉車道」。此外，也應針對行人易發生交通事故路口，評估設置「Z字型行人兩段式穿越道」，守護行人用路安全。

劉仕傑表示，台北市長柯文哲在備詢時提到忠孝西路禁行機車好像也沒有必要，呼籲市府盡速提出忠孝西路開放方案，切莫以拖待變。

爭取機車路權，民間團體發起交通解嚴大遊行，9日行經中山北路、重慶北路、忠孝西路、凱達格蘭大道等處，遊行路段將分4階段交通管制，公車過站不停或改道。（編輯：趙蔚蘭）1110708

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