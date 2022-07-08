讓愛情不期而遇 內政部推9梯次單身聯誼催婚

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（中央社記者賴于榛台北8日電）內政部今天表示，單身聯誼活動今年規劃8月到10月共計9梯次，行程包含皮雕DIY、擴香石DIY、溫泉之旅等體驗活動，前3梯次11日起受理線上報名，歡迎年滿20歲、在台設有戶籍的單身者踴躍參加。

內政部今天發布新聞稿指出，去年舉辦的單身聯誼活動，共有7000多位民眾報名，回響踴躍，為鼓勵民眾適齡結婚及生育，增加單身者認識互動機會，今年規劃8月到10月舉辦9梯次單身聯誼活動，將於全國舉辦9梯次「愛情不期而遇」單身聯誼活動，提供920位名額。

這9梯次單身聯誼活動行程，包含鐵馬輕旅行、皮雕DIY、擴香石DIY、客家擂茶、風箏體驗、溫泉之旅、日月潭遊湖、手作芋圓等體驗活動。

內政部說，1日遊為新台幣1200元、2日遊3600元，內政部另外補助2成費用，各梯次報名時間與活動內容，可至內政部111年「愛情不期而遇單身聯誼活動」專屬網頁（網址：https://sweethome.moi.gov.tw/love-events/））查詢。

內政部指出，希望透過公辦聯誼，可以增加單身男女認識機會，締結良緣，為台灣結婚率及生育率注入新契機。（編輯：林淑媛）1110708