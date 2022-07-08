北約阿基里斯腱 波蘭立陶宛總統視察邊界走廊

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（中央社波蘭首都華沙7日綜合外電報導）為消除當地的安全疑慮，立陶宛、波蘭總統於7日造訪兩國邊界「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）。當地被稱作北大西洋公約組織（NATO）東翼的「阿基里斯腱」。

法新社報導，莫斯科當局入侵烏克蘭，造成鄰近國家恐慌，包含立陶宛在內的波羅的海國家及位於烏克蘭西側的波蘭。這些國家擔憂自己恐成為俄羅斯下一個侵略目標。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）告訴媒體：「立陶宛總統與我決定來此地（蘇瓦烏基走廊），以展現此處的安全。」

杜達在波蘭邊城希普利什基（Szypliszki）時還說：「之所以安全，是因大家今天與我們在此所見：寧靜但警戒不打折，每天都有來自波蘭、立陶宛以及北約的軍隊駐守。」

「蘇瓦烏基走廊」的名字是來自當地主要城市，位置沿著波蘭與立陶宛邊界，且被夾在俄國高度軍事化飛地加里寧格勒（Kaliningrad）以及白俄羅斯之間。

軍事戰略專家警告，蘇瓦烏基走廊是北約東翼最脆弱連結，一但淪陷，波羅的海三國與北約間就會被截斷，讓北約可靠性被削弱。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）告訴媒體：「我們都清楚這裡（蘇瓦烏基走廊）是侵略者最先會著眼的脆弱點。」不過他指出，北約盟國在先前的馬德里峰會已決定加強北約東翼的安全。

身旁有裝甲戰鬥車輛與士兵的瑙塞達說：「我很慶幸北約掌握這個歷史性機會，關注浮現出的新風險，並迅速果斷地回應。」（實習編譯：廖彥甄/核稿：陳亦偉）1110708