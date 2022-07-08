馬英九：譴責暴力行為 祈願安倍晉三平安

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）日本前首相安倍晉三今天上午遭到槍擊。前總統馬英九辦公室表示，長期以來，安倍與其家族對台友好，相關消息令人震驚，馬英九譴責暴力行為，並祈願安倍平安。

外交部今天發布新聞稿指出，安倍晉三在日本時間上午約11時30分在奈良市演說時突遭槍擊，因胸部中彈流血，緊急送往醫院急救，日本警方已逮捕一名犯嫌，並持續展開搜查行動。

馬英九辦公室下午發出新聞稿指出，安倍2010年、2011年兩度訪台，馬英九皆於總統府與其會晤，就台日關係深度交流意見。包括2009年札幌的辦事處設置、2010年的松山—羽田機場通航，以及2012年安倍回任首相後，2013年簽署的「台日漁業協議」，皆是見證台日友好的里程碑，亦足以印證安倍對台的長期友誼。

馬辦指出，尤其是2013年「台日漁業協議」，是在馬英九總統任內，與安倍高度共識與默契下，才能達成前所未有的重要里程碑。2013年4月10日台日完成簽署後，4月12日，當時的安倍就在首相官邸接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時表示，「台灣是重要夥伴，台日簽署漁業協議，對雙方都很好」。馬英九對安倍如此重視台日關係，格外表達感謝與肯定。（編輯：蘇志宗）1110708