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悼安倍晉三 高雄流行音樂中心愛河點亮追思白光

2022/7/10 07:22（7/11 11:13 更新）
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日本前首相安倍晉三遇刺身亡，高市府9日晚間在愛河沿岸及高雄流行音樂中心建築體打上白光，以示悼念。（圖取自facebook.com/chenchimai）
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，高市府9日晚間在愛河沿岸及高雄流行音樂中心建築體打上白光，以示悼念。（圖取自facebook.com/chenchimai）
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，高市府昨晚在愛河沿岸及高雄流行音樂中心建築體打上白光，以示悼念。高雄市長陳其邁說，象徵聖潔、和平的白光，感念安倍生前對台灣的溫暖。

陳其邁昨天深夜在臉書表示，為感念安倍生前對台灣的溫暖，高雄愛河的燈光及高雄流行音樂中心的建築體燈光，以代表追思的白光，來悼念這位台灣摯友。

陳其邁說，白光象徵聖潔、和平，除感念安倍，也告訴全世界，台灣、高雄會和日本持續並肩同行，深化合作，堅定捍衛民主自由價值。「而摯友，永遠會在光亮起時，提醒我們，他正漾著溫暖微笑，一如既往，為我們加油」。

陳其邁並表示，在台灣遇到困難的時候，安倍總是不吝聲援與力挺，一直是台灣真摯的朋友，不僅曾協助捐贈台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，也曾在台灣遭遇地震時，親筆寫下「台灣加油」，為台灣點起希望溫暖的光。

陳其邁說，安倍也曾熱情推銷高雄鳳梨，讓世界透過他的眼睛看見高雄、看見台灣。安倍畢生對台灣的友善、對高雄的支持與疼惜，點點滴滴，高雄感念在心。（編輯：蔡佳敏）1110710

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