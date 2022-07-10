陳時中出戰北市 藥界好友對選情樂觀

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）衛福部長陳時中今天受民進黨選對會徵召出戰年底台北市長選舉，藥師公會全聯會理事長黃金舜身為陳時中的多年好友，對陳時中台北市長選舉的選情，他說，非常樂觀。

民進黨主席蔡英文今天召開選舉對策委員會，選對會一致同意，建議徵召陳時中參選台北市長，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。陳時中是否辭官參選以及下一任衛福部長人選，備受關注。

黃金舜今天下午接受媒體聯訪時表示，陳時中不可能帶職參選，一定會辭掉衛福部長的職務，全心全意投身選舉，至於衛福部長的接班人，還是要等行政院長蘇貞昌及總統蔡英文商量。

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黃金舜認為，目前台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，推測下一任衛福部長人選，「上面」的考量會朝有防疫經驗的人去找。至於中央流行疫情指揮中心指揮官是否會由新任衛福部長擔任，同樣待蘇貞昌及蔡總統商量。

身為陳時中的多年好友，黃金舜說，對於陳時中台北市長選舉的選情，「我很樂觀」，相信陳時中對於選舉一定已有自己的盤算，針對外界關注的陳時中競選團隊，陳時中應該也早有規劃。（編輯：張雅淨）1110710