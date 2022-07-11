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林智堅論文爭議 藍籲辭中華大學傑出校友

2022/7/11 13:03
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（中央社記者王承中台北11日電）前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅遭質疑論文涉抄襲，國民黨文傳會副主委何志勇今天表示，林智堅應做好榜樣，也應保護中華大學的聲譽，呼籲辭去傑出校友，不要把紛擾帶給學校。

何志勇今天在國民黨中央黨部召開「中華大學校友齊呼籲，林智堅應辭去傑出校友」記者會。

何志勇表示，林智堅的論文風波，不管是否有抄襲或侵權，身為中華大學的傑出校友，應該做好榜樣，辭去傑出校友，不要把紛擾帶給學校跟師長。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰也在立法院召開「智堅論文既抄襲又侵權」記者會。曾銘宗表示，林智堅論文抄襲是事實，而未經竹科同意使用則是明確的侵權行為，涉及法律問題，不容狡辯。

曾銘宗指出，國民黨團要求，請科技部依法向林智堅提出侵權告訴，若科技部不作為，黨團不排除對相關官員提出圖利他人的告訴。

對於台大國發所日前發出聲明表示，正配合學校、社會科學院學術倫理審定委員會處理程序。國政基金會教科文組召集人陳學聖今天也與台大政治系兼任副教授彭錦鵬召開記者會。

彭錦鵬表示，他很有信心，台大的教授們都不會出賣自己，也會秉公處理，且本案也被社會所矚目，應該兩個月後大概就可以看到審查的結果。（編輯：蘇志宗）1110711

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