參與海峽論壇挨批 國民黨：表達台灣主張才是護台

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（中央社記者王揚宇、王承中台北11日電）國民黨將參加第14屆海峽論壇，對於遭質疑落入統戰，國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨認為有能力、有經驗到對岸去表達台灣的主張，才是真正保護台灣的表現。

第14屆海峽論壇將於12日起在福建廈門舉行，國民黨副主席夏立言擬以視訊參與。台灣基進秘書長王興煥今天與市議員參選人召開記者會，質疑國民黨罔顧台灣民意反對，在疫情嚴峻的當下，都堅持視訊出席接受中國統戰，「見美親美、見中舔中」，根本是政治渣男。

王興煥認為，中國與台灣的任何交流，都不是交流歸交流、政治歸政治，而是統戰，台灣更從未因此獲得任何有尊嚴、對等的實惠。

對於台灣基進的指控，林家興表示，國民黨秉持黨綱、黨章的規範，在捍衛中華民國與民主自由的同時，與對岸做有原則的溝通，推動民間往來交流以降低台海衝突風險，才是維護台灣安全與台灣人民權益最好的方式。

林家興表示，觀察這幾年台灣內部對於兩岸關係的民調，可以發現不分藍綠的智庫或媒體，傾向支持兩岸交流、和平發展的民意，幾乎都在7成甚至7成以上，包括陸委會的民調也是如此。

林家興說，相較於民進黨及台灣基進的閉關自守、無力與對岸溝通來解決問題，國民黨會堅定捍衛中華民國及民主自由價值，以親美愛台、國防保台、和平護台的路線，扮演連結各方、穩定台海區域和平的中道力量。（編輯：林興盟）1110711