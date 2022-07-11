桃園觀音與千葉銚子締約交流 燈塔點亮台日友誼

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桃園市長鄭文燦（左）11日與日本千葉縣銚子市長越川信一舉辦線上友好交流協定簽約，鄭文燦表示，雙方的交流始於燈塔，桃園市觀音區有白沙岬燈塔，是日本在台興建的第三座燈塔，銚子市則有犬吠埼燈塔，雙方都具備優質風場條件、漁業發達，希望未來深化交流。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年7月11日

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市長鄭文燦今天與日本千葉縣銚子市長越川信一，舉辦線上友好交流協定簽約，鄭文燦說，觀音與銚子都具備優質風場條件、漁業發達，也有燈塔觀光資源，希望未來深化交流。

鄭文燦致詞表示，雙方的交流始於燈塔，桃園市觀音區有白沙岬燈塔，是日本在台興建的第三座燈塔，銚子市則有犬吠埼燈塔，他在2019年8月曾率團前往參訪風力發電廠及犬吠埼燈塔，雙方都具備優質風場條件、漁業發達，也有燈塔觀光資源，希望未來深化交流。

日本台灣交流協會台北事務所首席副代表服部崇出席活動致詞指出，祝福雙方在締結友好交流協定後能展開更多交流。

銚子市長越川信一在線上致詞表示，桃園市觀音區與銚子市有很多共同點，除了燈塔外，銚子市的離岸風電設備也計畫在2028年商轉營運，希望透過締盟促進更多文化藝術、體育、觀光、經濟等交流。

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與會一行人會後也一同到市府1樓參觀「國際交流友好城市物產展」，鄭文燦接受媒體聯訪時，先為日本前首相安倍晉三遇刺事件表達沉痛哀悼，他說，安倍是大政治家、大戰略家，提出的印太戰略是目前美國印太架構的重要概念，也是促進台日關係重要推手，希望安倍精神能持續發揚，促進台日關係永遠友好。

秘書處長顏子傑表示，桃園市與千葉縣是姊妹市，這次的友好交流協定簽署，讓桃園觀音區與千葉銚子市的友誼更鞏固，銚子市為鄭文燦上任後簽訂的第7個日本友好城市。（編輯：李錫璋）1110711

桃園市長鄭文燦（右2）11日在日本台灣交流協會台北事務所首席副代表服部崇（左2）的見證下，與日本千葉縣銚子市長越川信一舉辦線上友好交流協定簽約典禮，希望未來雙方能深化交流。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年7月11日