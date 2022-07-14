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傳朱立倫8月赴日追悼安倍 國民黨：人選未定

2022/7/14 15:15
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）外傳國民黨主席朱立倫8月將赴日，參加日本前首相安倍晉三國葬；國民黨副秘書長王育敏今天說，是否舉辦國葬日本政府尚未決定，若要舉辦，會再討論出席人選。

安倍晉三8日遭槍擊辭世，政府宣布降半旗1日，以感念安倍對台灣的貢獻。國民黨也與政府同步，降半旗1日，但引發部分黨內反彈，包括戰鬥藍發起人趙少康等人都質疑。媒體今天報導，朱立倫8月將赴日參加安倍國葬。

王育敏今天受訪表示，國民黨國際部原本就有主席訪日計劃，但是時間未定，需配合選戰節奏與疫情情況。日本政府尚未決定舉辦國葬，若未來要舉辦，國民黨會再討論出席人選。

國民黨海外部主任、立委陳以信也說，目前沒有任何具體計畫與人選，日本方面都還沒有國葬的消息，不解為何現在有這樣的報導；但站在海外部立場，國民黨在日本東京、橫濱都有黨支部，若未來主席或特使要到日本，希望能順道拜會黨員與僑胞。（編輯：謝佳珍）1110714

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