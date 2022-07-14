被指加入陳時中競選團隊 林錦昌：別瞎扯編故事

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前文化總會秘書長林錦昌（圖）14日駁斥他已加入民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊的說法。（中央社檔案照片）

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（中央社台北14日電）前文化總會秘書長林錦昌今天駁斥他已加入民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊的說法；他說，提出這樣的說法是「看到鬼」，他並重申無意加入年底選舉的任何競選團隊，請大家不要再瞎扯編故事。

林錦昌已於6月卸下文化總會秘書長職務，7月就未再出席文總的執行、諮詢委員會議。林錦昌重申，他已淡出政治圈，除了無意出任公職，也不會參與今年11月九合一選舉的任何輔選事宜。

今天稍早有市議員詢問台北市長柯文哲，2014年曾幫他操盤選戰的林錦昌是否進入陳時中競選團隊，柯文哲回答說，他聽人家講，林錦昌已經從文總轉進陳時中的競選辦公室。

柯文哲並說，從陳時中近日關於台北發展停滯因此比不上東京、首爾或曼谷的文宣看來，「我真的相信林錦昌已經在陳時中辦公室」。

林錦昌對此簡短回應說：「『殭屍展』不是在台南嗎？怎麼台北也有人看到鬼？」（編輯：謝佳珍）1110714