民進黨全代會17日登場 為台灣顧好下一代影片曝光

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（中央社記者溫貴香台北16日電）民進黨下午在臉書發布「為台灣，顧好下一代」全代會影片，邀請行政院副院長沈榮津、教育部長潘文忠、前衛福部長陳時中與立委林靜儀等人，分享過去一年對所落實的政策感想，並傳達「守護下一代」想法。

民進黨全代會明天登場，這則「為台灣，顧好下一代」影片片長4分58秒。民進黨表示，2022全代會以「團結台灣顧好未來」為主軸，影片內容透過行政首長及立委分享對於這一年所落實的政策感想。

民進黨指出，影片傳達的想法就是「守護下一代」，並藉由舉辦全代會的機會，向辛苦的防疫團隊與行政團隊致敬，感謝國內各界與全民一起努力。

教育部長潘文忠在影片裡表示，「頭殼抱著燒」的超級任務是民國109年7月7日在台南白河國小，行政院長蘇貞昌下軍令狀要在111年夏天到來前，讓全國每一個班級要裝好冷氣。

行政院副院長沈榮津透露，由於對工程品質的要求比較高，他就先問老闆，冷氣的排水管、管線、電線，在家裡是怎麼配線、拉線；然後把學校當作自己家、整個重改，3000多所學校是很恐怖的工程，絕非從天而降、突然就有了。

台北市長參選人陳時中回顧防疫經驗認為，不管中央或地方，大家要同心才能做事；醫福會執行長王必勝透露，高雄市長陳其邁在疫情初期是擔任行政院副院長，對指揮中心非常了解，且對每件事情該如何做，都會給出很明確的建議。

民進黨在臉書表示，過去幾年，政府完成幾項重大政策，包括擴大不孕症療程補助、落實學校「班班有冷氣」，以及讓孩子順利接種疫苗。

民進黨指出，這兩年半的疫情考驗，顯示中央、地方同心合作的重要性，為了台灣、為了下一代，期盼延續防疫成果，在更多地方為人民做事，顧好台灣未來、顧好台灣下一代。（編輯：林克倫）1110716