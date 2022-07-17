民進黨中評會改選 新系賴瑞隆被推舉出任主委

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北17日電）民進黨全代會今天改選中央評議委員，中評會主委選舉過程，立委管碧玲與賴瑞隆各有人推舉，過程一度僵持，最後會議同意以推舉方式，由賴瑞隆出任中評會主委。

民進黨全代會今天改選中執委、中常委、中評委。

中評委部分，應選出11人，當選名單包括，許文獻（正國會）、林寶興（正國會）、林宜瑾（新系）、賴瑞隆（新系）、陳文治（新系）、管碧玲（英系）、呂孫綾（蘇系）、黃文益（湧言會）、陳坤榮（鄭文燦系統）、李偉智（黃偉哲系統）、王博程（綠色友誼）。

中評會主委選舉過程，管碧玲與賴瑞隆各有人推舉，過程一度僵持。管碧玲表示，為了黨好、顧及黨內團結與和諧，加上過去中評會都由協調、推舉產生，既然推舉賴瑞隆比較順利，因此，她也同意推舉賴瑞隆。

新當選的中評會主委、立委賴瑞隆晚間受訪表示，中評委選舉結果出爐後，中評會主委的產生，管碧玲非常客氣，以黨內團結與和諧為重，既然兩人都各有人推舉，就推舉他，前後不到十分鐘；他非常感謝管碧玲，最後同意以推舉方式產生中評會主委，沒有動用表決，過程相當平和順利。（編輯：林克倫）1110717