張博洋發文酸林佳龍挨轟遭台灣基進解除幹部 林靖堂被調職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）台灣基進高雄市議員參選人張博洋在臉書發文酸民進黨新北市長參選人林佳龍「不知道腦袋裝什麼」，遭大批綠營支持者砲轟，台灣基進及張博洋今均發文致歉，張博洋也遭解除幹部職務。

林佳龍17日在民進黨全代會前受訪表示，恩恩案確有行政疏失，如他擔任新北市長，第一件想做的事，就是公布恩恩案新北市政府包括錄音檔案等所有資料。

張博洋隨後在臉書發文表示，「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，還補充說不是在講新北市長侯友宜和台北市長柯文哲，等於暗指林佳龍。貼文一出引起大批綠營支持者不滿，紛紛湧入臉書砲轟、開罵。

張博洋接著二次發文強調，自己絕對支持公開真相，以侯友宜為首的新北市府要負最大責任，但為了對抗鴨霸不透明的市府，得把人民的生命傷痛，當成提升競選支持度的承諾講給媒體聽，讓他感慨。

但張博洋的說明仍未平息綠營支持者怒火，今天凌晨三度發文表示，感謝大家的留言指教，指出他的盲點，也對曲解林佳龍的承諾，擅自延伸批評致歉。對於自己嚴重失格的發言，會自我警惕，深切檢討。

台灣基進臉書粉絲頁今天凌晨也發文道歉，並表示張博洋的發言，引發許多朋友不滿、憤怒，台灣基進收到了；支持林佳龍，讓公義的光透進10多年來由國民黨執政的新北市，自始就是台灣基進的立場，未來也不會改變。

台灣基進表示，會加強對幹部的訓練，鼓勵內部多元開放的討論，但在凝聚共識前，對於公眾議題，應更審慎發言。

台灣基進並於今天下午在臉書公布人事異動公告，表示原新聞輿情部主任張博洋解除職務、原政策部專員林靖堂調離現職，後續將進行組織重整，強化教育訓練。（編輯：黃世雅）1110718