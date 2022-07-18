蔡英文出手 林佳龍競總主委林錫耀、總幹事吳秉叡

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨新北市長被提名人林佳龍輔選架構成形，黨內人士說，民進黨主席蔡英文今天邀新北立委在官邸會商，並敲定民進黨秘書長林錫耀任競總主任委員、立委吳秉叡任總幹事、立委羅致政為政策召集人、立委張宏陸為組織召集人。

距離年底投票只剩4個多月， 林佳龍 林佳龍小檔案 民國53年2月13日

出生地：台灣台北市

現職：無任所大使

學歷：美國耶魯大學政治學博士

經歷：中正大學政治系助理教授、國民大會代表、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長 看更多 關閉 輔選架構加緊組成。

民進黨內人士說，黨主席 蔡英文 蔡英文小檔案 民國45年8月31日台北市出生

現職：中華民國第14任總統

學歷：英國倫敦政經學院法學博士、美國康乃爾大學法學院法學碩士、台大法律系學士

經歷：政治大學、東吳大學教授、經濟部國際經濟組織首席法律顧問、「港澳條例」起草研究小組計劃主持人、公平會委員、陸委會諮詢委員、主委、總統府國策顧問、第6屆立法委員、行政院副院長、行政院消保會主委、宇昌生技公司董事長、民進黨主席 資料來源：小英教育基金會董事長 看更多 關閉 下午邀請林佳龍、民進黨新北市立委赴官邸會商，談了2個多小時，蔡英文提到，新北是場硬仗，希望大家團結，此外，新北幅員太大，每個立委要當林佳龍的分身，幫忙穩住盤勢。

黨內人士說，會中敲定， 林錫耀 林錫耀小檔案 年齡：58歲

學歷：台灣大學土木工程學系畢業、台灣大學環境工程學研究所碩士

經歷：行政院副院長、民進黨秘書長、行政院政務委員、台北縣政府代理縣長、台北縣政府副縣長、台灣省議會省議員、宜蘭縣環保局長 看更多 關閉 擔任競總主任委員、吳秉叡擔任總幹事。

黨內人士指出，林佳龍原本有意邀請立委蘇巧慧接任總幹事，不過蘇巧慧認為自己資歷不夠，與會人士並共推吳秉叡；黨內人士說，吳秉叡今天因為早已排定要健檢並未到場，立委余天當場打電話給吳秉叡，吳秉叡也答應全力配合。

黨內人士說，民進黨新北市9位區域立委、再加上不分區立委沈發惠、林楚茵、前立委呂孫綾都納入輔選架構，將分任各區總指揮。羅致政同時擔任政策召集人、張宏陸為組織召集人。

目前林佳龍競總設有新北市議員何博文、李坤城兩位發言人，黨內人士說，立委賴品妤也加入發言群，擔任發言人。

與會人士說，今天大家暢談了2個多小時，立委們也給了許多建議，包括，新北市很多建設是中央提供資源，但由新北市長侯友宜收割，這點必須要強調，讓民眾了解到很多是中央的建設，此外，大家也提到選戰時程很趕、要加快節奏。（編輯：林興盟）1110718