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黃重諺任總統府副秘書長 張惇涵接總統辦公室主任

2022/7/18 12:16（7/18 12:51 更新）
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總統府18日指出，總統辦公室主任將由總統府發言人張惇涵（右）接任，黃重諺（左）出任總統府副秘書長。（中央社檔案照片）
總統府18日指出，總統辦公室主任將由總統府發言人張惇涵（右）接任，黃重諺（左）出任總統府副秘書長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北18日電）總統府今天指出，總統蔡英文任命前總統辦公室主任黃重諺出任總統府副秘書長，這項人事命令即日生效。總統辦公室主任將由總統府發言人張惇涵接任，並同時兼任總統府發言人職務。

總統府今天發布新聞稿指出，總統任命黃重諺

黃重諺小檔案

  • 生日：民國60年8月21日
  • 現職：總統府副秘書長
  • 學歷：東吳大學政治學研究所碩士班肄業、中國文化大學國貿系學士
  • 經歷：總統辦公室主任、總統府發言人、總統府諮議、民主進步黨中央政策會副執行長、民進黨青年部主任、民進黨新聞輿情部主任
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出任總統府副秘書長。

總統府發言人張惇涵

張惇涵小檔案

  • 生日：民國70年7月17日
  • 現職：總統辦公室主任兼任總統府發言人
  • 學歷：台灣大學政治學研究所碩士
  • 經歷：桃園市政府新聞處長、民進黨中央黨部主席室主任兼發言人
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表示，黃重諺非常熟稔總統府及政府事務。過去，在高雄市長陳其邁擔任總統府副秘書長及行政院發言人期間，黃重諺就任職於總統府及行政院，襄佐各項政務推動。

張惇涵說，黃重諺於2016年起，先後擔任總統府發言人、總統辦公室主任，對於總統府政務推動，及重大公共政策方向等業務高度熟稔。蔡總統希望借重黃重諺的專業，襄助總統在國政工作上推動更為順暢。

張惇涵指出，原總統府副秘書長李俊俋、總統府發言人Kolas Yotaka，因個人生涯規劃，也於今天正式請辭生效。蔡總統感謝兩位工作夥伴在過去這段時間的付出，並期勉新任的總統府副秘書長持續兢兢業業、克盡職責。

總統府並表示，總統辦公室主任將由總統府發言人張惇涵接任，同時兼任總統府發言人職務。（編輯：蘇龍麒）1110718
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