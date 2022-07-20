防議長選舉跑票 民進黨訂辦法最重開除黨籍

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（中央社記者葉素萍台北20日電）過去地方縣市正副議長選舉，屢傳跑票情事。為貫徹直轄市、縣市議會議長及副議長選舉一致性投票，民進黨中執會今天通過辦法，要求黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，若違紀，最重可開除黨籍。

過去地方縣市議長、副議長選舉，民進黨在多個縣市都曾發生部分黨籍市議員跑票，以致議長寶座拱手送給非黨籍議員。

民進黨發言人謝佩芬下午說，為貫徹直轄市、縣市議會議長及副議長選舉一致性投票，並落實議會黨團自律、自主及民主原則，中執會今天通過「直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」。

不願具名的民進黨中常委指出，黨過去沒有嚴謹制度，導致一些人鑽漏洞，跑票被開除後又到仲裁會申訴恢復黨籍，大家認為應該有強制性的處理，所以中執會今天通過相關辦法。

民進黨中常委說，中執會辦法通過後，今年年底地方議會正副議長選舉就會實施，確保「票票入匭」，不要讓人心存僥倖，必須遵從黨的意志，若違紀，最嚴格就是開除黨籍。

中執會通過的辦法規定，直轄市、縣市議會議長及副議長選舉，黨支持人選須經黨團決議，且黨籍議員應依決議一致投票。黨團議長、副議長選舉支持人選決議，應於選舉日一週前將決議呈送中央黨部核備。

辦法規定，未成立黨團的縣市由縣市黨部主任委員召集黨籍議員當選人辦理，並於選舉日一週前將決議呈送中央黨部核備。未呈送者，中央黨部應召集黨團、黨籍成員開會議決支持人選。

辦法規定，黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票，屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第33條、第40條及公職候選人提名條例施行細則第13條之2規定議處；也就是，最重可開除黨籍。（編輯：謝佳珍）1110720