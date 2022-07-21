111年地方特考12/10起舉行 需用名額2426名

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（中央社記者陳俊華台北21日電）考試院會今天通過，111年特種考試地方政府公務人員考試，定於12月10日到12月12日舉行，全台將設13考區，合計暫定需用名額2426名。

考試院上午舉行院會，會後透過新聞稿表示，111年特種考試地方政府公務人員考試，將同時在台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等13個考區舉行。

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考試院表示，三等考試設一般行政等51個類科，暫定需用名額1321名；四等考試一般行政等48個類科，暫定需用名額915名；五等考試一般行政等13個類科，暫定需用名額190名，合計暫定需用名額2426名。

考試院說，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算等事項，分別依照特種考試地方政府公務人員考試規則及其附表、公務人員考試總成績計算規則，以及後備軍人轉任公職考試比敘條例暨其施行細則等規定辦理，將載明於應考須知。各類科需用名額情形，將在考選部網站另行公告。（編輯：翟思嘉）1110721