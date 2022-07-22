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指數位中介服務法限縮言論自由 民眾黨要求退回重提

2022/7/22 11:34
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（中央社記者郭建伸台北22日電）NCC日前通過數位中介服務法草案，但引發外界質疑。台灣民眾黨立法院黨團今天指出，數位中介服務法草案假借提升網路治理效能之名，卻是行政濫權惡法，限縮言論自由，要求退回草案重提。

國家通訊傳播委員會（NCC）在6月底提出數位中介服務法草案，規劃納管網路平台，但也引發外界質疑專責法人養網軍，及控管網路言論自由的疑慮。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立委蔡壁如今天偕議員參選人舉行記者會。

邱臣遠表示，數位中介服務法草案賦予政府各部會對業務相關資訊的管轄權限，讓具有執政黨立場的行政權介入，凸顯執政黨意圖將行政權深入網路公民社會並且實質監管。

邱臣遠指出，數位中介服務法草案對納管行為定義不明，全數交由主管機關認定；以第18條為例，只要行政機關認為有人向公眾傳達不實訊息，就可以不經法院審理自行加註警語，有侵害言論自由可能。

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蔡壁如表示，根據數位中介服務法草案，NCC要捐助新台幣25億元成立專責機構，但機構皆由政府主導，還擔負部分政府職權，形同政府一手包，毫無獨立性可言，恐成為執政黨的白手套和酬庸單位。

蔡壁如強調，在數位發達的時代，每天都會用到社群媒體與影音平台，她期待數位服務中介法草案應對網路發展產生正面意義，不應是行政權擴權，呼籲NCC傾聽民意，退回數位中介草案，與民眾充份溝通並重新提出。（編輯：翟思嘉）1110722

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