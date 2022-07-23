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朱立倫為竹市選將授旗 籲團結發揮空、陸戰力量

2022/7/23 13:22（7/23 14:46 更新）
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國民黨新竹市黨部23日舉辦新竹市長、新竹市議員參選人提名發布介紹會，國民黨主席朱立倫（前左2）為新竹市長參選人林耕仁（前中）授旗。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月23日
國民黨新竹市黨部23日舉辦新竹市長、新竹市議員參選人提名發布介紹會，國民黨主席朱立倫（前左2）為新竹市長參選人林耕仁（前中）授旗。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月23日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）中國國民黨新竹市黨部今天舉辦新竹市長、新竹市議員參選人提名發布介紹會，國民黨主席朱立倫為參選人授旗，呼籲桃竹竹苗鄰近縣市支持者互相支援，團結發揮空、陸戰力量。

朱立倫上午與國民黨新竹市黨部主任委員許修睿向黨員推薦新竹市長參選人林耕仁及多名議員參選人，展現團結氣勢。

朱立倫表示，新竹市科技化、年輕化、充滿希望及成長迅速，國民黨、民主進步黨與台灣民眾黨都積極參與相當關鍵的新竹市長選舉，呼籲黨員團結，贏得勝選。

他說，這次選舉空戰很重要，希望桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等鄰近縣市支持者互相支援，大幅提升林耕仁網路聲量、好感度，「陸戰加空戰、網路加馬路」，唯有團結才能發揮更大力量。（編輯：李明宗）1110723

國民黨新竹市黨部23日舉辦新竹市長、新竹市議員參選人提名發布介紹會，國民黨主席朱立倫（圖）出席致詞，呼籲黨員要團結，贏得勝選。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月23日
國民黨新竹市黨部23日舉辦新竹市長、新竹市議員參選人提名發布介紹會，國民黨主席朱立倫（圖）出席致詞，呼籲黨員要團結，贏得勝選。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月23日
國民黨新竹市黨部23日舉辦新竹市長、新竹市議員參選人提名發布介紹會，國民黨主席朱立倫（前左）送上象徵「凍蒜」的青蒜給新竹市長參選人林耕仁（前右），展現團結氣勢。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月23日
國民黨新竹市黨部23日舉辦新竹市長、新竹市議員參選人提名發布介紹會，國民黨主席朱立倫（前左）送上象徵「凍蒜」的青蒜給新竹市長參選人林耕仁（前右），展現團結氣勢。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月23日
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