陳時中10天迅速成軍 綠營跨派系投入陸空並進

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（中央社記者溫貴香台北23日電）民進黨台北市長參選人陳時中投入選戰10天，競選團隊快速到位，下週將啟動「母雞帶小雞」行程，與議員參選人合辦基層座談，26場報名場場「秒殺」，反應相當踴躍。

民進黨中執會13日通過提名陳時中參選台北市長後，短短10天迅速成軍，選戰操盤手指出，已公布陳時中全新形象照，以及社群平台Instagram、Line帳號，團隊的視覺識別系統如顏色、標語等將陸續登場；最關鍵的選戰主軸，計畫一個禮拜內出爐。

操盤手指出，陳時中與民進黨台北市議員參選人定裝照都已完成，啟動第一波地方廟宇參拜行程，第二波陸戰「母雞帶小雞」下週啟動，由陳時中與市議員參選人合辦26場見面會，規劃由陳時中與民眾面對面、近距離座談，拉近與基層距離，報名場場「秒殺」。

該位操盤手表示，選戰就是穩健、有節奏一步一步推出，民進黨的選舉強調系統分工，像是新北市長選戰以正國會為主，台北市就是以英系為主，黨中央和其他派系的系統就是支援角色。

陳時中競選團隊發言人、英系立委莊瑞雄表示，陳時中參選台北市長是黨主席蔡英文領導的選對會一致的決議，陳時中的輔選團隊包含黨內各派系及社會各階層力量，英系只是貢獻其中一部分力量而已。

莊瑞雄說，從競選團隊組織看，總幹事是新系立委吳思瑤、另一名發言人是湧言會立委林楚茵，擔任副主委兼分區督導的立委高嘉瑜被視為親副總統賴清德人馬、另一位副主委兼分區督導立委何志偉是綠色友誼連線，陳時中的競選團隊是民進黨跨派系力挺，集體作戰。

陳時中競選團隊由前副總統陳建仁出任競選總部主委、吳思瑤擔任總幹事、立委管碧玲任政策總召集人，發言人由林楚茵和莊瑞雄擔任。（編輯：林克倫）1110723