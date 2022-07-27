住都中心成立4週年 花敬群：推動社宅已逾10萬戶

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（中央社記者陳俊華台北27日電）內政部次長花敬群今天說，住都中心成立4年來，直接興建社宅全國累積逾5萬8000戶，加上包租代管媒合4萬2000多戶，全國社宅推動數已經超過10萬戶；公辦都更投資金額上看500億元。

國家住宅及都市更新中心上午舉辦4週年記者會。兼任住都中心代理董事長的花敬群致詞時表示，總統蔡英文對住都中心有很深期許，盼成為政府推動社會住宅、公辦都更，最堅強的左右手。

花敬群表示，住都中心推動興建社會住宅的團隊，約在2019年慢慢建立，先與地方政府、營建署、國防部、國產署盤點土地，在2020年下半年才進入實質直接興建社宅招商，共完成1萬7000多戶直接興建招商，包含16縣市、共49處。

花敬群說，今年目標還要往前推動1萬戶社宅興建；過去大家是徒步、騎腳踏車環島，但住都中心是用蓋社宅來環島，非常不容易。

包租代管部分，花敬群指出，4年來媒合4萬2000多戶，其中縣市政府媒合2萬餘戶、住都中心媒合2萬2000多戶。直接興建社宅，在全國累積5萬8000戶，加上包租代管的4萬2000多戶，全國社宅推動數已經超過10萬戶。

花敬群也說，公辦都更也是重要工作，4年來完成6個公辦都更案招商、投入新台幣234億元，今年將陸續再完成6案，投資金額上看500億元；住都中心秉持效率，要快速、有效整合完畢，公益空間比例也非常高，例如保二基地中，就有7成左右是公益空間。

花敬群表示，希望公辦都更創造的利益，能協助社宅興辦的財務推動，蓋社會住宅不是全部由政府編列預算，而是用銀行融資配合社宅妥善經營，以租金收入償還貸款，一步一步串聯社宅與公辦都更。（編輯：趙蔚蘭）1110727