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台南萬安45號演習順利 示範區域無人違規

2022/7/27 15:21
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（中央社記者張榮祥台南27日電）南部地區萬安45號演習今天下午1時30分登場，僅有30分鐘，台南市過程順利，示範區域的台南市永康區東橋里，人車管制確實，就地疏散避難，無人違規被開罰。

擔任萬安45號演習台南市總指揮官的台南市長黃偉哲、陸軍副參謀長少將洪虎焱、內政部次長陳宗彥等人，今天下午1時30分警報響起後視察台南市圖書館新總館、台南高工及東橋里活動中心等處防空疏散避難、民防分團編組運作、消防搶救及戰時收容救濟站等演練。

黃偉哲表示，今年初爆發俄烏戰爭，提醒民眾危機意識及防空應變能力的重要性。因應新時代作戰，今年萬安45號演習採取人、車、燈火及音響管制，且加入民間動員和防空意識等，和過去操演有很大不同。

黃偉哲肯定台南演習準備充分逼真，且呼籲民眾居安思危，有演練就有成效，有備無患才能減少戰爭人員傷亡和財產損失。

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台南市警局永康分局警員告訴中央社記者，萬安45號演習的台南示範區域永康區東橋里，人車管制確實，就地疏散避難，無人違規被開罰。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市萬安45號演習儘量不影響民眾作息，採有預警、分區同時段方式，實施30分鐘人車疏散避難、交通管制及災害救援等措施，動用軍、警、憲、民力等648人。指定的試行里永康區東橋里，實施「車停、人就近疏散」的引導避難，以符合戰時景況。（編輯：謝雅竹）1110727

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