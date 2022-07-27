南部萬安演習登場 高雄演練空襲避難收容病患

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）南部萬安45號演習今天登場，高市今年規劃在楠梓科技園區演練空襲救災、大量傷病患救護及安置收容演練，副市長史哲表示，演習順利完成，大家仍要為最壞情況做最好準備。

「楠梓科技產業園區遭到飛彈攻擊，有房屋倒塌、民眾受困！」南部地區萬安45號演習下午1時30分至2時登場，高雄市今年特別規劃在楠梓科技產業園區模擬演練救災、大量傷病患救護及安置收容演練，井然有序完成各項狀況處置，全體表現獲市民肯定。

高雄市政府警察局新聞稿指出，演習警報發放後，人、車均有秩序接受警察及民防人員指揮進行防空疏散避難；台鐵、高鐵及捷運各班次列車雖正常行駛，但下車旅客仍依警察及民防人員引導，進行疏散避難，高速公路則依「准下不准上」原則，在高雄市各交流道實施管制。

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警方表示，演習期間各區路口進行交通管制、人車疏散，街道迅速淨空，宛如空城。史哲及中央機關各代表則轉往楠梓科技產業園區視導消防救災、大量傷患醫療救護、輻射物外洩處置及災民收容等演練狀況。

警方也提醒，期盼透過萬安演習，讓民眾熟悉緊急警報音響，透過事前宣導加強民眾防災避難意識，藉由官網、官方line或警政服務APP，加強民眾對於避難處所認知及查詢。（編輯：謝雅竹）1110727