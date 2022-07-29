林智堅：「換堅」是假議題 國民黨不會得逞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園29日電）民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議。林智堅今天說，盼大家在這個事件上停下來，就選舉來談政績政見；「換堅」是國民黨製造的假議題，想製造民進黨內部矛盾，但不會得逞。

林智堅競選辦公室昨天晚間證實，林智堅昨天至總統官邸，向民進黨主席、總統蔡英文詳細報告論文事件來龍去脈。

林智堅今天上午和桃園市長鄭文燦至龍潭龍元宮參香祈福，接受媒體聯訪時表示，昨天他和鄭文燦是就近期幾個議題和蔡總統說明，蔡總統認為應該用證據和社會大眾說明。

林智堅說，人選的調整、「換堅」是國民黨製造的假議題，就好比籃球場上得分的選手，往往會被對手嚴加防守甚至架拐子，希望對方受傷提早下場；現在對方試圖製造假議題製造民進黨內部矛盾，但不會得逞。

針對另名碩士生余正煌，林智堅表示，「我的論文題目是用2014年選舉時的民調資料，是我所提供，當時是指導老師陳明通向我提出有同學有需求，民調資料才由陳明通交給余正煌」；當時都是出於善意，事情發生到這樣是大家所不樂見，對他來說是「好心被雷親」。

林智堅說，對手不該無限上綱，如果大家有認真看過兩篇論文，就會發現雷同的地方是在指導老師的研究設計及架構下產生，期盼大家在這個事件上停下來，就選舉來談政績政見。

針對中職富邦悍將隊外野手林哲瑄23日於新竹市立棒球場出賽撲接飛球受傷，球團今天公告決定安排開刀，約需8個月恢復期。

林智堅表示，球場在開賽期間造成選手受傷、做得不夠好，要再次表示歉意，新竹市政府已經在改善當中，未來林哲瑄醫療上有需要，能做的部分都希望能盡一分力。（編輯：方沛清）1110729