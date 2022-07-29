出任陳時中後援會會長 邱豐光：感佩工作精神

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（中央社記者蕭博文台北29日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天公布12區後援會會長，曾任台北市警察局局長的邱豐光出任信義區後援會會長。邱豐光說，非常感佩陳時中的工作精神、處事態度，因此想幫一點忙。

陳時中競選辦公室今天舉辦12區後援會會長公布記者會，由陳時中為各區會長披上彩帶。

12分區後援會會長分別為士林區侯勝茂、北投區黃金舜、內湖區徐煥清、南港區丁其源、松山區蘇文玉、信義區邱豐光、大安區潘永寧、文山區高靖秋、中山區陳潮宗、大同區廖武治、萬華區賴正時、中正區蔡天啟。

出任信義區後援會會長的邱豐光會後受訪時表示，在移民署長任內跟陳時中共事過一段時間，對於陳時中的工作精神、處事態度非常感佩，「退休後看到阿中部長還在拚搏，我想幫一點忙，動機就是這樣」。

媒體問到，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都對他讚譽有加，出任後援會長是否意味拔樁；邱豐光則回應說，沒有這種說法。

陳時中受訪時則表示，要有定樁才有拔樁，不能當作是一種拔樁，他與邱豐光曾共事，非常迫切需要邱豐光的專業意見，包括警消人力的改善、待遇福利改善、有效運用警消人力在社會安全，都仰賴邱豐光大力建議。

陳時中後援會總會長則由小英之友會全國聯誼會總會長顏志發出任，副總會長則是台北市小英之友會總會長陳茂仁。

陳時中在記者會上表示，整體選舉是從不捨出發，台北人看到台北停滯，希望台北可以繼續進步，大家就呼朋引伴、志同道合，各區後援會、地方領袖都來幫忙，希望選舉可以選得好。

陳時中說，地方領袖站出來，大家的感覺一樣，覺得台北要進步，以後各分區會長，就是他的分身，相信這次選舉能夠選得很精彩，能把台北帶到另外一個境界，希望台北更好、台灣共好，把台北帶到世界舞台，讓世界看到台北、台灣。

競選總部主委、前副總統陳建仁則表示，台北是個偉大個都市，有勤勞、善良的人民，有很好的建設，市政府事務官也都有很好的表現，唯獨缺乏一個卓越的領導者。

陳建仁說，陳時中有勇氣、智慧、慈悲、謙遜，將能帶領未來所有市政府團隊做得更好、更有理想，也更符合市民需要。

陳建仁表示，不管是文化、教育、交通建設、經濟發展，陳時中在未來一定會提出很重要的政見，讓台北市民對未來充滿希望，充滿無限美好未來願景，並呼籲12區後援會會長像老虎一樣，帶領所有會員，一起支持陳時中。（編輯：方沛清）1110729