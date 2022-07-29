參拜艋舺清水巖祖師廟 陳時中：心疼萬華

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台北市長參選人陳時中（左2）29日晚間前往萬華區艋舺清水巖祖師廟參拜，與同黨市議員吳沛憶（左）出席見面會，現場有醫師後援會送上寫有「心疼萬華 齊心包中」的中堂掛軸。中央社記者蕭博文攝 111年7月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北29日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天晚間連跑中山區、萬華區2場見面會；他在參拜艋舺清水巖祖師廟後表示心疼萬華，還說要選市長的人一定要有疼惜的心，才有資格。

陳時中晚間6時先赴中山區參加與民進黨籍台北市議員梁文傑舉辦的見面會，並致贈新書「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」，梁文傑也回贈翻譯著作「黑手：揭穿中國共產黨如何改造世界」。

梁文傑說，這本書講述中國共產黨如何把手伸進世界各國改變政策走向，又如何讓人覺得被恐嚇也不覺得痛，希望大家不要把共機飛來飛去當作正常的事情，陳時中先前針對雙城論壇表示如果沒價值或效果就不用辦，令他心有戚戚焉。

陳時中致詞時則說，有人說他名字的「中」是不是「中國」的「中」，但其實是父親希望他時時刻刻持平看事情，他也很認真沒有辜負這名字，疫情期間從不偏頗，而是站在人民的需要上做最公正的判斷，未來他做市長也一樣，服務不分藍綠。

陳時中隨後轉往萬華區艋舺清水巖祖師廟參拜，並參加與民進黨籍台北市議員吳沛憶舉辦的見面會，無黨籍立法委員林昶佐也到場；主辦單位安排在地店家送上特色小吃，中正萬華陳時中醫師後援會則送上寫有「心疼萬華，齊心包中」的中堂。

陳時中說，看到「心疼萬華」感觸很深，想起在疫情嚴峻時大家一起努力，檢驗、照顧病患需要醫師，吳沛憶在物資分配等防疫工作也一直陪伴大家，林昶佐則是常半夜打電話給他催疫苗。

他說，選台北市長的人一定要有疼惜的心，才有資格選市長，他如果當市長，保證一定會心疼萬華，與吳沛憶、林昶佐繼續努力，將會用百分之兩百的心做好，讓萬華從這波傷害中振興。

主辦單位並安排民眾與陳時中合影留念，現場大排長龍。（編輯：張銘坤）1110729

民進黨台北市長參選人陳時中（左）29日晚間走訪萬華艋舺清水巖祖師廟，並出席「阿中與你相見歡」活動，與現場支持者近距離互動、合影。中央社記者鄭清元攝 111年7月29日

民進黨台北市長參選人陳時中29日晚間走訪萬華艋舺清水巖祖師廟參拜祈福，並參加「阿中與你相見歡」見面會活動，高舉雙手回應現場熱情支持者歡呼。中央社記者鄭清元攝 111年7月29日

民進黨台北市長參選人陳時中（左）29日晚間前往萬華艋舺清水巖祖師廟參拜祈福，並與民眾互動，當地商圈店家特別端上美食支持，陳時中也拉下口罩聞香。中央社記者鄭清元攝 111年7月29日

民進黨台北市長參選人陳時中（左3）29日晚間走訪萬華，與同黨市議員參選人吳沛憶（左2）同台造勢，有醫界人士現場送上掛軸表態力挺。左為無黨籍立委林昶佐。中央社記者鄭清元攝 111年7月29日

民進黨台北市長參選人陳時中29日晚間到萬華艋舺清水巖祖師廟參香，並與現場熱情支持者合影互動，現場大批民眾在廟外排成長龍，等待與陳時中合影。中央社記者鄭清元攝 111年7月29日