用電大增 立委籲加速綠能步局提高供電可靠度

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（中央社記者王揚宇台北1日電）近日高溫推升民眾用電量，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天說，政府應正視用電量大增及電網韌性不足等問題，提高供電可靠度。民進黨立法院黨團則指出，民進黨執政後持續提高再生能源，目前備載容量跟發電量能是充足的。

邱臣遠今天與台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、以及若干地方議員參選人召開記者會，對於近日屢傳停跳電情形，呼籲政府加快再生能源佈局，並提高台灣電力系統可靠度。

邱臣遠說，根據經濟部最新電力資源供需報告指出，產業擴張導致台灣2021年用電需求飆漲，能源轉型速度明顯跟不上工業用電，極端高溫的日子持續增加，民生電力需求也跟著吃緊。

邱臣遠指出，氣候變遷造成夏季更長、更熱，各國政府與電力事業都需超前準備，而國內目前推動電動車產業，將造成用電量增加，尤其是夜間用電。

他表示，台灣積極發展再生能源，白天光電發電量大增，但夜間光電無法出力，電力調度面臨夜尖峰的挑戰，台電應該構思因應方法或政策，也應檢視備用容量率是否足夠。

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陳琬惠說，停電危機重創台灣部分民生產業，以餐飲食品業為例，一次停電可能導致食材報銷，而且不是每間醫療診所都有足夠備用電源，路上的紅綠燈、路燈、高速公路的儀控系統等，也可能因為停電停擺，政府應檢討能源政策，而非只會喊口號。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀今天召開輿情回應記者會時提到，民進黨執政後一直把再生能源盡量拉起來，也努力健全輸電系統等，希望朝野一起支持、努力將供配電系統做得更穩定，而目前備載容量跟發電量能是充足的。（編輯：郭無患）1110801