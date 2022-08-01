林佳龍指新北國際化程度低 侯友宜：多元管道努力

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（中央社記者高華謙新北1日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，新北市國際化程度較低，可定位為盛會城市event city，舉辦競賽、節慶等；新北市長侯友宜說，非常重視國際事務，是用多元管道一起努力。

林佳龍上午出席競選辦公室進駐新據點活動後接受媒體聯訪表示，新北市改制12年，相對台北市甚至其他直轄市，國際化程度確實較低。

媒體詢問怎麼看他質疑新北沒與任何日本城市締結姐妹市後，侯友宜在社群網站臉書（Facebook）貼出與新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑餐敘照。

林佳龍說，締結姊妹城市與友好城市是最基本的事，也是具體指標。新北要領航首都圈，可定位為盛會城市，就是event city，可辦很多競賽、節慶、會議與展覽，新北幅員廣大，首都圈1000萬人，沒理由什麼活動都在台北辦。

林佳龍表示，與駐台使節見面是他生活日常，多少也感受到侯友宜有壓力，在國際化方面有很大努力空間。國際化不是只見駐台使節，像他提出青年國際大使，或台灣與日本間接待高中生畢業海外旅行，及舉辦大型會議展覽與競賽都需要硬體設備與軟體服務，他相信新北有很大進步空間。

媒體追問，新北市政府質疑林佳龍矮化新北、沒做功課，很多市政交流都有進行；林佳龍說：「成果在哪裡？」以具體數字看，新北在6都常落後，最大問題是領導者沒用誠實態度面對新北挑戰。

侯友宜稍早出席「新北攜手OURs都市改革組織 共推合作共居實驗計畫」活動後，接受媒體聯訪表示，新北非常重視國際事務，國際事務溝通不斷，上週他也與美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）會面。

他說，這兩年碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改採線上交流，也捐贈防疫物資給姐妹城市、辦線上論壇討論疫情事務，國際交流沒受疫情影響。

侯友宜表示，新北市是全國第一個發表聯合國永續發展目標自願檢視報告（Voluntary Local Review，VLR）的城市，也最早用聯合國永續發展目標（SDGs）與國際接軌。（編輯：李亨山）1110801