助友邦婦女度疫情 台灣、中美洲銀行簽協議提供信貸

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）外交部長吳釗燮今天與中美洲銀行（CABEI）總裁摩西（Dante Mossi）簽署「後疫情時期協助婦女經濟賦權機制合作協議」，幫助中美洲友邦婦女在疫情後的就業與經濟情況。

外交部發布新聞稿指出，透過此次雙方簽署的金融服務與信用保證合作協議，國合會將與CABEI成立1000萬美元信用保證基金，以及1600萬美元優惠貸款的合作機制，經由區域內17家金融機構，提供中美洲友邦的婦女及微中小型企業等經濟弱勢族群所需的財務支持，提升在地就業及創業競爭力。

吳釗燮代表政府頒贈摩西「紫色大綬景星勳章」，表彰他自2018年上任後對台堅定支持，包括推動成立CABEI在台國家辦事處，使CABEI成為第一個在台灣成立分支機構的政府間國際組織；促成設立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」，協助中美洲友邦引進台灣專業技術。

簽署儀式邀請宏都拉斯外交部長雷伊納（Eduardo Enrique Reina）及瓜地馬拉經濟部長羅沙雷斯（Janio Rosales）分別以預錄方式致詞，兩人皆感謝台灣與CABEI攜手積極協助友邦。

財政部部長蘇建榮、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）、宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）等今天出席觀禮。

外交部表示，此合作協議是外交部委託國合會自2021年起推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海友邦經濟復甦暨婦女賦權計畫」的具體成果之一；台灣也將成為繼歐盟及聯合國婦女署等國際多邊機構之後，參與這項CABEI合作機制的夥伴，呼應國際社會共同關注的重要議題。

吳釗燮致詞時推崇CABEI對中美洲區域經濟社會發展的卓越貢獻，並強調台灣將積極與CABEI合作，協助中美洲國家面對各項挑戰，期待未來持續深化雙方合作，共同促進中美洲友邦人民福祉。

摩西感謝台灣30年來積極與CABEI合作，以技術援助、培訓及諮詢服務等方式，協助中美洲產業發展；他表示，此次獲得贈勳深以為榮。

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摩西曾任職世界銀行（World Bank）超過15年，期間派駐宏都拉斯、迦納與巴拉圭等國，於2018年接任CABEI總裁，深耕財金與發展經濟領域多年。

外交部指出，CABEI創立於1960年，是美洲最重要的國際發展銀行之一，台灣加入CABEI迄今30年，積極參與計畫並多次在中美洲遭逢重大天災時，與CABEI合作協助災後重建；2020年雙方攜手因應Covid-19疫情，邁入後疫情時代，也將合力支持各國重建更好家園。（編輯：林克倫）1110801