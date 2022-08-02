許淑華論文遭指抄襲 蔡培慧籲公開說明原創始末

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國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文遭指涉抄襲前南投市公所專員謝百傑研究報告，民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右）2日舉行記者會指出，比起論文涉嫌抄襲，她更在意「權勢壓迫」，也要求許淑華公開說明論文原創始末。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年8月2日

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文遭指涉抄襲前南投市公所專員謝百傑研究報告，民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天說，除關心權勢壓迫，也要求許淑華公開說明論文原創始末。

論文抄襲風波延燒到南投縣長選戰，有不具名人士昨天向特定媒體爆料指出，國民黨立法委員、南投縣長參選人許淑華，就讀逢甲大學經營管理學院2009年發表的碩士論文「公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例」，與許淑華擔任南投市長期間的專員謝百傑於2009年發表研究報告相似度非常高。

謝百傑目前任職苗栗縣議會議事組主任，他昨天在縣議會接受媒體聯訪表示，當時有告知許淑華這是未發表文章，可提供參考，由於自己當時擔任南投市公所專員，所有權屬於市公所，當時許淑華是市長，發想也是許淑華，他覺得許淑華本來就有權可用這些數據資料。

謝百傑今天接受中央社記者電話訪問表示，昨天有記者在議長室等他，要找他採訪，當時議長鍾東錦不在議長室，隨後他與媒體到議會大廳進行訪問，過程完全出於自由意志，沒有受到權勢壓迫，更沒被鍾東錦詢問；另外，有關研究報告，昨天已說明，不再補充。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天臨時召開記者會指出，比起論文涉嫌抄襲，她更在意「權勢壓迫」，原本不想開記者會，但看見謝百傑昨天是在苗栗縣議會接受媒體訪問，她昨晚深思很久，決定今天召開記者會，因為權勢壓迫，許淑華當年要求市公所專員為她做私人的事，如今又被叫到議長室詢問，「權勢壓迫，在議長面前，要講什麼，難道內心不會膽戰心驚？」

蔡培慧也指出，當時許淑華為南投市長，要求公務員提供研究報告做為論文內容，兩造為公務機關具服從性及隸屬性，涉及公務人員升級及考績懲處等從屬關係，是否涉及權勢壓迫？且這篇研究報告著作權屬南投縣政府，應主動積極調查許淑華是否侵犯著作財產權。

蔡培慧表示，這篇研究報告是南投縣政府提供獎勵金鼓勵公務人員投稿，許淑華擅自拿來做為碩士論文使用，經軟體檢測，前3章即分別有52%、71%、45%相似度，第4章及第5、6章也都有23%相似度，仔細比對後，許淑華的學位論文以五鬼搬運方式剪接拼貼、複製貼上，可說為台灣學術論文立下最差榜樣。

蔡培慧說，她以大學教授、學術研究者身分來看，一本學位論文產出，必須經由長時間構思，反覆與指導教授討論、思辨，因此，她要求許淑華對外說明學位論文何時提出研究計畫及大綱、何時開始與指導教授進行討論及撰寫，若沒有公開這些佐證過程，就可能涉嫌找人代筆或抄襲，且自身研究成果，不該只讓學校背書。

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蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡說，謝百傑事後即升為清潔隊長，是否涉職務或利益上不當交換，要求許淑華公開說明；南投縣議員參選人沈夙崢指出，根據謝百傑說法，這篇獲南投縣府獎勵金的研究報告，著作權為南投縣政府所有，竟被當時的南投市長許淑華複製貼上學位論文，這涉及公私不分、權勢脅迫。

蔡培慧強調，許淑華不敢公開說明論文原創始末，不僅是學位造假，也顯示底下的公務職權錯用、滿足私人需求讓全民買單，這種違法亂紀、權勢脅迫惡行惡狀，讓南投縣民及任職縣府的公務人員每天膽戰心驚過日子，這是她今天站出來開記者會主要原因。（編輯：謝雅竹）1110802