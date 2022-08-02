裴洛西將抵台 獨統團體聚集君悅酒店歡迎、陳抗

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美國聯邦眾議院議長裴洛西預計2日晚間抵台，多個團體晚間到台北君悅酒店前表達歡迎及陳抗，大批警力也在場維安、蒐證，避免現場有暴力滋擾事件發生。中央社記者黃麗芸攝 111年8月2日

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西預計今晚抵台，包括台灣基進、中華統一促進黨等多個團體晚間到台北君悅酒店前表達歡迎及陳抗，大批警力在場維安、蒐證，以防暴力滋擾事件發生。

外媒報導，裴洛西（Nancy Pelosi）今天結束馬來西亞訪問後，搭乘的專機預計將在位於馬尼拉西北方的前美軍克拉克空軍基地短暫停留，晚間再前往台灣。

台灣獨立建國聯盟、公投護台灣聯盟、台灣基進等團體認為裴洛西長期捍衛民主價值，對抗極權中國，此次抵台更是具體支持自由台灣，鞏固印太民主價值陣線，晚間動員前往裴洛西擬下塌的君悅酒店前表達歡迎。

台灣基進成員在現場表示，台美關係能走到近年來高峰，且促成裴洛西訪台，是因為過去多個關鍵時刻，台灣都能做出正確抉擇，促進台北關係實質升華，也希望執政的民進黨政府在順風時能催油門，讓台灣往國家正常化道路前進。

鄰近一旁的陳抗團體為統促黨成員，他們在現場表達對裴洛西訪台的抗議，指稱因為兩岸關係若有外力干涉就會矛盾及危險。

統促黨揚言將「如影隨形」陳抗，統促黨總裁張安樂（白狼）晚間現身君悅酒店的大廳，他接受媒體採訪時指出，裴洛西抵台並無意義，萬一擦槍走火，倒霉的是老百姓。

另外，333共和黨成員在現場表示，希望親美和中、而非逢中必反，高喊「要經濟、反對戰爭、要和平」。

為避免現場有暴力滋擾事件發生，北市警方晚間在君悅酒店部署大批警力維安，並同步進行蒐證。（編輯：戴光育）1110802

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）進行亞洲行，預料2日晚間抵台訪問，可能入住台北市信義區的君悅酒店。為避免抗議團體滋事，警方架設層層拒馬在場戒備。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日