民進黨呼籲中共克制 停止不理性的文攻武嚇

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（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨發言人謝子涵今天說，中共相關作為片面升高台海情勢，區域的和平穩定是區域間成員的共同責任，呼籲中共當局保持理性、自我克制，切勿誤判情勢；民進黨並提醒民眾對錯假訊息保持警覺，全體團結一致。

美國眾議院議長裴洛西昨晚抵台訪問，民進黨今天發布新聞稿指出，從昨天開始，中共當局宣布對台灣非常不友善的軍事演習，以政治考量，擴大對台灣農產品禁止輸入，而台灣政府網站、台鐵，甚至是民間企業7-11都受到網路莫名的攻擊，相關作為都在片面升高台海情勢。

民進黨發言人謝子涵指出，區域的和平穩定是區域間成員的共同責任，中共當局應保持理性、自我克制，切勿誤判情勢。

謝子涵強調，台灣作為印太民主國家的一員，民主國家之間的交流，本來就不應該被干涉，接待來訪的國際友人更是合理之舉。中共當局蠻不講理的霸凌作為，甚至，以片面軍事行動，影響印太地區周邊國家的海運、空運，這些舉措，國際社會不會接受。

謝子涵表示，對於中共當局不理性的文攻武嚇作為，國軍都有完整掌握，面對意圖打擊民心士氣、瓦解人民心防的作為，民進黨提醒民眾對錯假訊息保持警覺，全體團結一致，防止任何可能傷害台灣主權與民主自由的威脅。（編輯：蘇志宗）1110803