中共軍演 陳時中：在總統領導下心頭掠予定

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）中國今天起將於台海周邊6海域進行實彈軍演，民進黨台北市長參選人陳時中呼籲民眾在總統領導下「心頭掠予定」，不要自亂陣腳，就是對政府最大的幫助。

陳時中今天上午出席台北市政府111年社區治安研習觀摩活動，與國民黨台北市長參選人蔣萬安同場。陳時中在會前接受媒體聯訪時說，他在來之前不知道蔣萬安會出席，見面若有需要談什麼都沒問題。

媒體詢問，中國今天進行實彈軍演，是否會擔心造成衝擊。陳時中說，他要特別呼籲，大家都在總統蔡英文的領導下，要「心頭掠予定」，不要自亂陣腳。

媒體追問，陳時中昨天提到自己的國家自己顧、全民都要捍衛台灣，實際作法為何。陳時中回應，每個單位有每個單位的任務，大家都要各司其職，像一般民眾就在總統領導下「心頭掠予定」，不要自亂陣腳，就是對政府最大的幫助。

媒體再問，蔣萬安今天批評民進黨只會講抗中保台，但「香港澳門關係條例」修正草案還躺在立法院。陳時中說，這就有點扯遠了，抗中保台是他的基本精神，跟理念相近的國家做朋友、理念不相近就敬而遠之，保護台灣是天經地義的事。

陳時中呼籲，就像他常講的，無論參選人、候選人或任何要選舉的人，在這樣錯綜複雜的情況下，大家要做自己靈魂的主人，做對的事情。

陳時中昨天稱蔣萬安團隊對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台態度不一，「有點想要左右逢源的感覺」；蔣萬安今天回擊，「民進黨只會把不同意見的打成中共同路人」。

陳時中今天受訪時強調，他沒有這樣講、完全沒提到，不要對號入座，他是說蔣萬安團隊的講法在精神層面非常不同，左右逢源只是類比，他沒有講也不認為這件事是中共同路人的表現。

此外，今天是七夕情人節，媒體詢問陳時中有沒有對妻子孫婉玲做過浪漫的事。陳時中笑著表示，從防疫到現在，這段時間確實很忙，很難做出浪漫的事，希望明年當選市長後能更浪漫一些。（編輯：張雅淨）1110804