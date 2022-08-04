新竹空軍基地幻象掛彈升空 空軍：為例行訓練

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新竹空軍基地幻象2000陸續在4日上午掛彈升空，對此，空軍表示，幻象升空是例行性訓練，且一般的戒備任務就會掛彈，民眾不用過度恐慌。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月4日

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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）共軍今天起將於台灣周邊6處海域軍演，新竹空軍基地幻象2000陸續在今天早上掛彈升空，對此，空軍表示，此為每天例行性訓練，民眾不用過度恐慌。

今天在空軍新竹基地，驅鳥車約莫7時50分出場，2架幻象2000於8時20分許從基地北側起飛，20分鐘後戰機降落返隊待命，對此，國防部空軍司令部證實並表示，為例行性訓練。

住在空軍基地附近的羅姓居民向中央社記者表示，這2、3天有明顯感覺到新竹空軍基地夜間戰機起飛頻繁，今天上午也有聽到起降聲響，感覺不太尋常，難免憂心。

空軍司令部人員接受中央社記者電話訪問表示，幻象升空是例行性訓練，且一般的戒備任務就會掛彈，和中共解放軍在台灣周邊海域軍演無關，民眾不用過於在意。（編輯：張銘坤）1110804