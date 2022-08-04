中共軍演 東北角遊客不減、台北港務作業正常

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北4日電）中共解放軍今天起至7日在台灣周邊海域軍演。東北角風管處今天指出，福隆等遊客數未減少。台北港表示，僅極少數船隻為避軍演區域稍微延遲到港，港務作業均正常。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處遊憩課長巫宗霖下午接受中央社記者電訪時指出，「2022福隆國際沙雕藝術季」持續展出到10月為止，近日到福隆旅客人數大增。

東北角風管處表示，福隆遊客中心前方大型停車場是觀察指標之一，平常假日幾乎滿載，今天是週四非假日，但可以停放400輛車的停車場使用幾乎達9成，暫時看不出遊客人數受軍演影響。

東北角風管處指出，福隆海邊相關旅宿飯店在暑假期間還創下開幕6年來新高；至於龜山島相關周邊海域的遊憩活動，包括登島、賞鯨與遊船環島也都依原有遊程進行，沒有變化。

另外，台北港營運處人員向中央社記者表示，船舶進出港口及貨物裝卸都正常，中共軍演未造成很大影響，僅極少數船隻因要避開軍演區域稍微延遲到港。

海巡署艦隊分署告訴中央社記者，海域巡防仍維持平常任務。此外，會向漁民宣導不要太靠近中共船隻，沒接獲漁船有特殊狀況。

國防部今天下午3時10分發布新聞稿表示，中共約下午1時56分起向台灣東北部、西南部周邊海域發射多枚東風系列彈道飛彈。（編輯：戴光育）1110804