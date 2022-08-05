藍籲重啟兩岸食品安全協議 重建官方溝通管道

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中國大陸近日以來相繼公布禁令，包括宣布暫停台灣多家食品廠產品進口，暫停輸入台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚。國民黨立法院黨團5日召開記者會，總召曾銘宗（左）、書記長李德維（右）等人促請政府提出有效對策，並籲重啟兩岸食品安全協議，重建兩岸官方溝通管道。中央社記者范正祥攝 111年8月5日

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（中央社記者范正祥台北5日電）中國大陸近日相繼公布禁令，宣布暫停輸入多項台灣產品，衝擊相關產業。國民黨立法院黨團今天召開記者會促請政府提出有效對策，並籲重啟兩岸食品安全協議，重建兩岸官方溝通管道。

中國大陸自8月以來，相繼宣布禁止台灣百餘家食品廠產品進口，暫停天然砂對台灣出口，暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入中國大陸。

國民黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長洪孟楷共同出席，憂心中國大陸正在對於台灣進行經濟封鎖，促請政府提出有效措施妥為因應。

曾銘宗說，關切政府如何協助中小企業及農漁民因應，有無方案。國民黨團要求政府對於目前受到影響的中小企業、農漁民，給予必要協助、補助；同時要求政府預為評估因應中國大陸如果採取進一步報復措施，如何因應及協助相關產業。

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李德維指出，台灣對中國大陸的出口金額一年約1800億美元，假如台灣與中國大陸發生經濟戰爭，台灣會蒙受很大經濟損失；因應相關問題，有政府要會做事，國民黨團呼籲重啟「海峽兩岸食品安全協議」，更重要是重建兩岸官方溝通管道。

洪孟楷指出，台灣的農漁產品品質可以信賴，國民黨團力挺中小企業及農漁民；中國大陸正在對於台灣進行經濟封鎖，因應這樣的狀況，農委會除了要向世界貿易組織（WTO）據理力爭，也應提出真正能夠幫助農漁民的有效對策。（編輯：蘇志宗）1110805