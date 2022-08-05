印度學者：裴洛西訪台 台灣戰略方向轉捩點

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（中央社記者林行健新德里5日專電）印度一名中國問題專家認為，美國聯邦眾議院議長裴洛西此次訪台將使台灣「戰略方向」進入轉捩點，台灣民眾對兩岸關係的看法將從「保持現狀」，轉向進一步尋求台灣認同；另方面，中國國家主席習近平尋求連任之路也將更難行。

裴洛西（Nancy Pelosi）無視北京嚴厲警告，2日晚間率團抵台訪問，次日離境。中國人民解放軍4日起在台灣東西南北周邊共6處海域進行3天實彈軍事演習，向台灣周邊海域發射至少11枚東風飛彈，引起多個民主國家譴責。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）認為，裴洛西之行可能是台灣戰略方向的重要轉捩點。

謝鋼說，在台灣的內部層面，輿論可能會從「保持現狀」轉向尋求台灣認同；在外交層面，美國護台承諾正從「戰略模糊」進一步走向「戰略清晰」，30萬網友追蹤裴洛西行政專機飛台軌跡，也讓台灣議題「國際化」的腳步加快。

他並指出，俄烏戰爭開打之初，許多分析人士討論中國侵台的可能性，但裴洛西此次訪台不但以給予台灣政治支持的方式推翻了這種猜想，也讓台灣有了在國際社會探尋朋友的機會，並加速新南向政策的推動。

另一方面，這名著有多本中國研究相關書籍的學者形容，裴洛西無視北京威脅訪問了台灣，使得「中國在這一回合的交手先眨了眼。」

謝鋼認為，就裴洛西訪台的對國內政治的後座力而言，中國受到的衝擊比台灣及美國來得更重。

他分析，中國國家主席習近平自2012年上任後，即頻頻對台灣發表不友好言論，也揚言讓「欺壓中國」的外來勢力「頭破血流」，這次未能阻止裴洛西訪台，將使尋求第3度連任的習近平，在11月的中共第20次全國代表大會中處於不利地位。

謝鋼說，敵對派系如江澤民、胡錦濤等，本已因種種原因反對習近平，裴洛西此次成功訪台，給了他們更多否決習近平的理由。

此外，「新冠清零」政策下的嚴格措施，使數百萬中國人的生活苦不堪言，加上經濟成長放緩，使得習近平必須靠民族主義及掃貪行動來自保，但升高台灣海峽緊張情勢之舉代價不菲。

另方面，印度前外交部次長席保（Kanwal Sibal）在News18新聞網站撰寫評論說，雖然印度在俄烏戰爭上沒有選邊，但在中國持續侵蝕印度邊境領土的背景之下，印度不能在中美對抗上採取同樣的策略。

席保指出，印度必須對抗中國在邊界的擴張，因此新德里應該以適當的措詞表達對台灣海峽情勢的關切，反對緊張形勢的提升，呼籲各方以和平、非武力方式解決歧見。

印度政府迄今未對台灣海峽形勢發表聲明或立場。（編輯：高照芬）1110805