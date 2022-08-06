舊金山台裔市議員：外國不能干預美國官員出訪

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舊金山南郊希爾斯伯勒的台裔市議員莊吳明芳5日表示，從國與國的政治觀點，不可能有一個國家干預美國官員到哪裡訪問。（莊吳明芳提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年8月6日

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（中央社記者周世惠舊金山5日專電）美聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，同屬舊金山選區的亞裔因各自背景有不同反應。來自台灣的市議員莊吳明芳今天說，從國與國的觀點，不可能有國家干預美國官員到哪裡訪問。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，參加一系列公開活動。舊金山南郊希爾斯伯勒（Hillsborough）前任市長、現任市議員莊吳明芳（Marie Chuang）認為，裴洛西一直非常支持民主與人權，訪台行動與其形象一致。

莊吳明芳接受中央社記者訪問時表示，近日在當地聽到不同的聲音，有對裴洛西此次台灣行的關注、擔憂和評論。

就台裔美人的角度，她說，台灣長期以來在國際被打壓，美國總統第二順位繼承人的裴洛西到訪、肯定台灣的民主，是一件令台裔社區非常興奮、光榮與值得驕傲的事。

莊吳明芳認為，中共從未放棄統一台灣的目標，因中方對於裴洛西訪台的激烈反應與軍演，國際焦點放在裴洛西和總統蔡英文會面，較少在裴洛西亞洲行的馬來西亞、新加坡、韓國和日本。

她說，裴洛西的亞洲行除了亞洲的民主與人權，強化亞洲夥伴國家對美國經濟的重要性也是其中的考量，尤其正當全球經濟有衰退的示警。

她告訴記者，在美第2或第3代亞裔會從美國人的觀點看裴洛西訪台，「在國與國之間，不可能有一個國家去干預美國的官員到哪裡訪問」。

「紐約時報」今天報導了裴洛西選區內的亞裔怎麼看待她的反共挺台。莊吳明芳是其中一位受訪者，她的觀點和華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）共同創辦人葉介庭（Chieh-Ting Yeh）相仿。

住在加州山景市的葉介庭告訴紐時：「每個人心中似乎都有個疑問：這構成了挑釁嗎？」他認為，台裔美國人多數非常高興裴洛西在亞洲行的計畫公開後，按照計畫前往台灣。「如果裴洛西被中國政府的威脅嚇到了，情況反而會更糟」。

紐時報導，許多台裔美人擔憂裴洛西訪台被視為「挑釁」，但也有很多台美人從實際住在台灣、受到中國軍事行動威脅的親友身上得到啟發。42歲的Podcast主持人王安妮（Annie Wang，音譯）說，「就像看著船長，如果船長不恐慌，我也不會」。

因為背景不同，亞裔美人對於裴洛西訪台的反應截然不同。房地產開發商麥爾文．李（Melvin Lee，音譯）告訴紐時，「此刻不希望塑造更多敵對中國的情緒，這是主要的考量」。

舊金山一家珠寶店老闆史蒂芬．陳（Stephen Chan，音譯）認為裴洛西訪台與前美國總統川普稱「中國病毒」一樣，就這兩件事，他說，「美國人都在火上加油」。

就上述這一點，莊吳明芳有不同看法。她告訴中央社記者，疫情和裴洛西訪台兩事不能相提並論，不大可能因為裴洛西的台灣行、中國在台海軍演而引發美國人仇視亞裔或華人。

「中國欺負台灣，美國人會恨中國人？」她認為這兩者之間沒有連結，當然身為美國的市議員，她說，責無旁貸積極預防與強化修法，避免任何可能攻擊亞裔美國人的社區事件。（編輯：馮昭）1110806