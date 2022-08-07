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因應中共軍演 海軍海鋒大隊岸置飛彈部隊24小時戒備

2022/8/7 10:21（8/7 10:41 更新）
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針對中國連日在台海周邊軍演威嚇，軍聞社指出，海軍海鋒大隊官兵24小時加強戒備。圖為海鋒大隊演練上彈作業。（軍聞社提供）
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（中央社記者黃雅詩台北7日電）針對中國連日在台海周邊軍演威嚇，軍聞社指出，海軍海鋒大隊官兵24小時加強戒備，透過聯合情監偵，以岸置雄風二型反艦飛彈待命追瞄，嚴密監控台海周邊狀況及軍事動態。

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軍聞社今天報導指出，因應中共近日在台海周邊實施軍演威嚇，並以軍機、艦持續侵擾台灣海空域，海軍海鋒大隊官兵24小時加強戒備，透過聯合情監偵，以岸置雄風二型反艦飛彈待命追瞄，嚴密監控台海周邊狀況及軍事動態，戮力守護家園。

海軍司令部表示，海軍官兵秉持平時扎實的訓練成果，以沉著冷靜態度應對挑戰，運用岸置飛彈等各型裝備適切應處，確保區域情勢和平與穩定，捍衛民眾安全。（編輯：蘇志宗）1110807

圖為海軍監控台海周邊狀況。（軍聞社提供）
圖為海軍監控台海周邊狀況。（軍聞社提供）
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