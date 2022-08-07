陳時中提內湖交通解方 蔣萬安競辦：外行裝內行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北7日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出內湖交通解方，包含4項道路工程。國民黨參選人蔣萬安競選團隊表示，相關道路容量沒變，增設匝道能有什麼用，阿中在「外行裝內行」。

陳時中上午提出改善內湖交通解決方法，包含8年內完成捷運東環段、在堤頂交流道及國道1號沿線進行4項工程，其中最重要是以潛盾工法新闢堤頂大道到塔悠路的地下連通道。

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室下午就陳時中提內湖交通解方，發布新聞稿指出，野心很大，懂的卻很少。

蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫表示，扣除政治口號細看內容，就知道阿中在「外行裝內行、不懂裝懂」，就像一隻為了選舉不斷吹肚皮的青蛙，卻忘記了吹太大會破掉。

田方倫指出，堤頂交流道由南直接右轉、迴轉上北入匝道，除了會占用堤頂大道的道路外，也會跟現有舊宗路由北往南右轉北上匝道衝突；而瑞光路／行善路上下高架匝道，由於太接近堤頂交流道，恐怕只能做北入與南出匝道，但北入與南出匝道又因為與鄰房太近，所以沒有足夠空間施作，且上下匝道占用瑞光路與行善路也會是問題。

田方倫進一步說，銜接國1高架南出與環東部分，要跨越現有高架的高速公路，難度高且無足夠長度下降；另外，南港端國1高架接環東，照圖面看，就跟未來的民生汐止線路線衝突。

至於堤頂大道地下街塔悠路，田方倫直言，堤頂大道沒有空間分去做地下道入口，有沒有足夠深度可以穿越堤防基礎下去，「陳時中的團隊，看來也沒有提出科學研究」。

田方倫指出，技術可不可行已是個問題，且相關地區道路容量沒改變，道路服務水準仍然是E、F級的情形下，增設匝道能有什麼用，交通問題從來不是多蓋幾條道路就能解決的，世界各國皆然，不同時兼顧交通管理措施與交通建設，都是癡人說夢。

田方倫也諷刺，隨意開空頭支票，一向是民進黨強項；2017年宣布興建基隆輕軌，五年後的今天，依舊是一張空頭支票。（編輯：方沛清）1110807