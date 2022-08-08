民進黨擬徵召拚連江縣長 李問：願承擔責任

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民進黨選對會8日晚間召開會議同意，建議徵召民進黨連江縣黨部主委李問參選連江縣長，李問表示，這是民進黨首次在連江縣提名縣長參選人，對地方及他個人意義重大，他願意承擔責任，投入2022年連江縣縣長選舉。（李問提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月8日

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（中央社記者吳睿騏連江縣8日電）民進黨選對會今晚召開會議同意，建議徵召連江縣黨部主委李問參選連江縣長。李問說，年底選舉是民進黨首次在連江縣提名參選人，為馬祖民主創下新里程碑，縣黨部將充分備戰。

民進黨選對會晚間發布新聞稿，黨主席蔡英文表示，民進黨將在離島連江縣提名現任連江縣黨部主委李問參選連江縣長，民進黨在馬祖也首次提名及徵召的地方公職，包括議員、鄉代及村長共9人，顯示民進黨在李問的努力下，在馬祖有更多的可能性。

對此，李問隨即以陽光、透明、活力新馬祖為標題，在臉書（Facebook）發文指出，感謝馬祖鄉親及民進黨選舉對策委員會的肯定支持，這是民進黨創黨36年以來，首次在連江縣提名縣長參選人，對地方及他個人意義重大，他願意承擔責任，投入2022年連江縣縣長選舉。

李問接受中央社記者電訪時表示，2年前民進黨連江縣黨部成立後就積極為民服務，並扮演中央與地方的橋梁，民進黨在馬祖沒有黨籍縣議員情況下，透過黨籍立委的協助，解決地方需求。

李問說，近日透過立委洪申翰辦公室的協助，向衛福部爭取，成功為馬祖建立清冠一號「視訊看診，在地領藥」的領藥機制。縣黨部團隊也服務鄉親，不論是地方公益捐助、舉辦免費兒童英語教學、向中央爭取建設資源、反映意見、監督縣府施政等，而「選舉就是把團隊服務的精神延續下去」。

李問告訴中央社記者，這次推出的多是素人參政，希望透過不同的政治團體經營馬祖，讓鄉親有不同選擇，也讓想要為民服務的新人或素人發揮的機會，這次在4鄉5島共提名9人，多是原本擔任民進黨部各鄉主任與地方淵源很深，加上他就是「十全十美，遍地開花」。

李問坦言，因為這是民進黨首次在連江縣提名參選人，縣黨部期待有所突破，但目前尚未訂下目標，只是每一席都很有機會，大家會全力以赴。目前民進黨只有原為國民黨的東引鄉樂華村村長曹恆勇在2020年民進黨連江縣黨部成立時加入民進黨，成為民進黨在連江縣唯一的公職。

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李問說，若以總統選票觀察，總統蔡英文在2020年的選戰於連江縣拿下近20%選票，雖然整體看來還是藍大於綠，但在基層多席次選舉上還是有機會，例如這次的縣長選舉將是多人競爭，國民黨報准連江縣副縣長王忠銘與地政局長曹爾元參選連江縣長。

李問指出，「正因為民進黨從未在連江縣提名過，如果沒有努力過、爭取過，絕不能輕言放棄」，他希望與4鄉5島的團隊發揮團體戰效應，延續平時服務精神，以清新優質選風，為馬祖提出好的政策與願景，透過中央及地方合作為鄉親爭取更多資源，並推廣「陽光馬祖，透明政府」的理念。（編輯：戴光育）1110808