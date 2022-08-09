謝志偉籲德國會議長訪台 德官員：涉及主權不接觸

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（中央社記者林育立柏林9日專電）駐德代表謝志偉呼籲德國國會議長訪問台灣，德國官員回應說，國會議長等7人的職位由於涉及主權，與台灣沒有接觸。

繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，德國國會議員也醞釀在10月組團訪台；駐德代表謝志偉近日接受柏林大報「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）專訪時，更呼籲德國政府高層克服心理障礙訪問台灣。

謝志偉表示，不期望德國總理或外長訪台，但國會代表人民，無需聽令於政府，建議聯邦議院議長巴斯（Bärbel Bas）可率團造訪台灣。

對此，德國外交部發言人薩斯（Andrea Sasse）8日表示，在「一中政策」的框架下，德國與台灣沒有外交關係。

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薩斯不願評論個別議員的訪台計畫，不過指出德國有7位憲法機構的最高代表，分別是總統、聯邦議院議長、總理、聯邦參議院議長、外長、國防部長和聯邦憲法法院院長，由於他們的職位涉及主權，與台灣沒有接觸。

繼裴洛西後，德國國會人權委員會及友台小組的議員規劃在10月訪台，向台灣表達支持；國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）表示，台灣擁有堅強的民主，值得德國與台灣站在一起，不能因為中國恐嚇就不訪台。（編輯：黃自強）1110809