國民黨副主席夏立言訪中 鄭文燦：政治智商不夠

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國民黨副主席夏立言率團訪中，桃園市長鄭文燦（圖）10日在節目中表示，中國軍演已跨越紅線，國際社會都在譴責中國，在這種情況下造訪，這是大是大非的問題，他不認為台灣人會覺得這時候國民黨由副主席組團訪問北京是正確做法。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月10日

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市長鄭文燦今天上王時齊網路節目，對於國民黨副主席夏立言訪中，他認為軍演是威脅恐嚇，國際社會都譴責中國，這個時間點去訪問政治智商就不夠，且跟台灣社會完全脫節。

鄭文燦在節目中表示，面對中國威脅朝野要一致，中國軍演已跨越紅線，破壞過去海峽中線的默契，且中國試圖重新定義現狀，要把台灣海峽變成內海，國際社會都在譴責中國，在這種情況下訪問，這是大是大非問題，他不認為台灣人會覺得這時候國民黨由副主席組團訪問北京是正確做法。

鄭文燦表示，軍演是威脅恐嚇，在威脅恐嚇下反而有個政黨派團去跟對方要談什麼呢？這個行為政治智商不夠，而且跟台灣社會完全脫節。

鄭文燦指出，他不想扣紅帽子，也不去猜測這個行為是出自於北京授意，但在訪問前一定有協商，協商好才會向陸委會提出申請；要去的前提是中國必須要為這次軍演所造成的台海震盪有明確表示，中國如果不退回中線，那有什麼好訪問的。

鄭文燦說，中國現在是在灰色地帶活動，且已慢慢走向帶有民族主義色彩的軍事霸權，這樣的態度一直沒變，對台灣採取威懾、恐嚇，甚至進一步威懾日本，日本也說中國飛彈打了幾顆到日本經濟海域，證明台海有事就等於日本有事；這個時間點，國民黨正式組團訪問，真的是考驗自己的智慧。

鄭文燦也提到，中國不軍演，不恐嚇台灣，放棄武力武統論調，兩岸對話就容易開展，抗中保台是因為中國武力威脅引起，這樣的結果不是民進黨操弄的，他只想台灣怎麼確保民主現狀不要被破壞。（編輯：陳仁華）1110810